البطنيجي: مواطن أشعل النار بمنزله أثناء توقيفه من مكافحة المخدرات بالشاطئ

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رام الله - دنيا الوطن

قال أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بقطاع غزة: إن شرطة مكافحة المخدرات، أوقفت ظهر اليوم الخميس، أحد المطلوبين لديها على خلفية حيازة مواد مُخدرة، بالاشتراك مع آخرين، ويُدعى (أ- ر)، (33 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهو من أصحاب السوابق، وتمت إحالته إلى التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.



وكشف البطنيجي بتصريح عبر الموقع الرسمي للداخلية، أن المواطن المذكور، قد أضرم النار في إحدى غرف المنزل الذي يسكن فيه أثناء مهمة توقيفه، إلا أن أطقم الدفاع المدني المتواجدة في المكان، أخمدت الحريق، الذي لم يُخلّف إصابات.