التربية و"المرأة العاملة" تختتمان تدريبات للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي

اختتمت وزارة التربية والتعليم، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، سلسلة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في مديريات الضفة الغربية، تهدف إلى بناء قدراتهم في مختلف المراحل التعليمية، حول سبل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وآليات التعامل مع تأثيرات الصور النمطية على الطلبة، وبما يضمن في المُحصِّلة القضاء على أية انعكاسات سلبية قد يسببها الحجر المنزلي؛ بفعل فيروس (كورونا)، ومنع العنف ضد الفتيات والفتيان.





رام الله - دنيا الوطنوتأتي هذه الدورات، التي شارك فيها 40 معلماً/ة من مدارس رام الله والبيرة، وطولكرم وأريحا وسلفيت؛ ضمن نشاطات برنامج "مناهضة العنف ضد النساء" الذي يتم تنفيذه بالتزامن في عدة بلدان عربية.