رأفت: تلاعب حكومة الاحتلال بشأن تطبيق (الضم) تكتيك لخداع المجتمع الدولي

وجدد رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، التأكيد على الموقف الفلسطيني، الذي اعلنه الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، بالتحلل من كافة التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية، والتي دخلت حيز التنفيذ، سواء مع دولة الاحتلال أو الإدارة الأمريكية، وأنه لا تراجع فلسطينياً عن ذلك على الإطلاق.



كما أكد رأفت على مواصلة القيادة جهودها واتصالاتها؛ لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام، وذلك بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم، كالصين واليابان ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول الإسلامية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن تلاعب حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، وبدعم من إدارة ترامب بشأن تطبيق خطة "الضم" ما هو الا تكتيك لخداع المجتمع الدولي.