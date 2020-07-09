شؤون فلسطينية

الخارجية: أكثر من 500 مواطن يصلون أرض الوطن اليوم وغداً

الخارجية: أكثر من 500 مواطن يصلون أرض الوطن اليوم وغداً
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
يغادر عدد من أبناء شعبنا أرض الوطن إلى تركيا، فيما يتزامن مع عودة ما يقارب 272 من أبناء شعبنا العالقين في دبي والرياض إلى أرض الوطن اليوم.

وأكد مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، أن 270 عالقاً، سيصلون غداً أرض الوطن على متن طائرة، تقلهم من إسطنبول، وذلك في إطار حملة عودة الأحباب المتواصلة، والتي لن تكتمل إلا بإجلاء العالقين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التنسيق المركزي، مستمر مع دول الجوار، خاصة مصر فقط من خلال الجهات الحكومة الرسمية ذات العلاقة.

وأوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات المصرية، بدأت بتسيير رحلات إجلاء لعالقين مصريين، مما يتيح فرصة للعالقين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، الحجز على هذه الرحلات، ضمن معايير من هم فوق 40 سنة من الذكور والنساء والمتزوجين من جميع الأعمار.

وأشار الديك إلى أنه حتى اللحظة، لا توجد موافقة رسمية من الجانب المصري على طلب بتسيير رحلات إجلاء، حيث لا يوجد عالقون من أبناء شعبنا في مصر نفسها، منوهاً إلى أنه تم إجلاء 200 مواطن، وصلوا إلى مصر من الخارج، وهم بانتظار فتح 
المعبر للعودة إلى قطاع غزة.

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