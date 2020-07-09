شؤون فلسطينية

عمرو: 500 شيكل سيتم توزيعها على الطلبة المحتاجين في المخيمات

عمرو: 500 شيكل سيتم توزيعها على الطلبة المحتاجين في المخيمات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أسامة عمرو، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع الحكومة؛ لبحث السبل والإمكانيات لمواجهة العوائق، والآثار الاقتصادية، جراء جائحة (كورونا).

وأوضح عمرو في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس، أن هناك أربعة ملايين شيكل، تبقت في الصندوق، سيتم توزيع مليونين منها على 100 مؤسسة خيرية؛ لتتمكن بدورها من تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء شعبنا، فيما سيتم توزيع مليونين آخرين على الطلبة الجامعيين من المخيمات، بما قيمته 500 شيكل.

وكشف عن أن اجتماع المجلس التنسيقي أمس مع وزير الاقتصاد خليل العسيلي، تناول البحث في السبل الكفيلة لحماية المنشآة الاقتصادية من الانهيار، وإمكانية ضخ السيولة للقطاع الخاص 
الذي تعرض لانتكاسات كبيرة، جراء الإغلاق الذي فرض لمواجهة وباء (كورونا).

وأكد عمرو، أن القطاع الخاص لا يسعى في هذه المرحلة الصعبة للربح، وإنما للصمود والحفاظ على أكبر عدد من العاملين حتى لا يواجهون البطالة.

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