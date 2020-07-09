شؤون فلسطينية

الصالح: تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية ابتزاز للضغط على مؤسسات الدولة

الصالح: تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية ابتزاز للضغط على مؤسسات الدولة
وزير الحكم المحلي مجدي الصالح
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، تهديد سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن هيئات محلية، ابتزازاً آخر للضغط على مؤسسات الدولة والقيادة، خاصة عقب موقفها بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما استنكر الصالح بشدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس، قطع الاحتلال للكهرباء عن بعض الهيئات التي تدفع فواتيرها بانتظام، واصفاً ذلك بالقرصنة وبالعقاب الجماعي، الذي تستغل من خلاله دولة الاحتلال الحالة الوبائية، التي تمر بها فلسطين من تفشي لفيروس (كورونا) خاصة في بعض المناطق المنكوبة كبلدتي تفوح وبني نعيم بالخليل.

وقال الصالح: إن حكومة الاحتلال، قطعت الكهرباء عما يقارب 15 هيئة محلية في قرى شمال غرب جنين، وعن خمس قرى في الأغوار الوسطى.

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