شؤون فلسطينية

صورة: المباحث العامة تُوقف "مُطلق نار" في شجار عائلي برفح

صورة: المباحث العامة تُوقف "مُطلق نار" في شجار عائلي برفح
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت المباحث العامة بالشرطة، مواطناً أطلق النار خلال شجارٍ عائلي بمنطقة تل السلطان برفح، وصادرت خلاله السلاح المستخدم في الشجار.

وقال النقيب نائل بشير، رئيس قسم مباحث تل السلطان برفح: "إن قوة من المباحث توجهت إلى مكان الإشكالية، فور ورود معلومات تفيد بوجود شجار عائلي في منطقة تل السلطان، تخلله استخدام سلاح ناري".

وأوضح بشير، أن المباحث حددت هوية مطلق النار، الذي قام بإشهار سلاح من نوع مسدس، وإطلاق النار خلال الشجار".

وأفاد أن قوة المباحث، أنهت الشجار، وأوقفت مطلق النار وهو (ط. ح)، (39عاماً)، وأحالته إلى مفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تمت مصادرة السلاح الناري المستخدم.

تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني، أصدرت تعليمات مشددة بحق مطلقي النار خارج إطار القانون؛ حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي وحماية لأرواح المواطنين.

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