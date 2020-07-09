شركة كهرباء غزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين بقطاع غزة





وأفادت شركة الكهرباء، أن الانقطاع سيتم، اليوم الخميس الساعة 3:30 مساءً، ولمدة ساعتين تقريباً، وهو الأمر الذي سيؤثر على عملية شحن العدادات، ودفع الفواتير الخارجية في منافذ الشحن والدفع المعتمدة في جميع المحافظات.





وأهابت الشركة بالمواطنين، أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المحددة لعملية الربط والتطوير.





رام الله - دنيا الوطننوهت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، للإخوة المواطنين إلى أنه وفي ضوء عمليات تطوير الشركة لخطوط ربط خدمات الإنترنت الرئيسية بين مقراتها، فإنه سيطرأ انقطاع لخدمات الإنترنت، وخدمات الربط مع المقرات والفروع.