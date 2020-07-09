تقديرات: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تستمر



وحول رأيه في تولي غانتس رئاسة الحكومة، قال: آمل أن لا يحدث هذا الأمر، أريد أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، هذا ليس سرًا إنني لم أؤيد ترشيح بيني غانتس، ولا يوجد لدي رغبة كبيرة بأن يكون رئيسًا للحكومة".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الائتلاف الحكومي النائب ميكي زوهار من (ليكود)، صباح الخميس: إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، لن تستمر طويلًا بسبب الخلاف الجوهري بين (ليكود) و(أزرق أبيض).وأضاف زوهار في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن ما يحافظ على هذه الحكومة أزمة (كورونا) فقط، فلولاها ما كانت للحكومة أن تستمر، مستدركًا قوله: "إن الحل الوحيد بأن يغير "أزرق أبيض من تعامله".ولم يخف النائب الليكودي تفاؤله في أن يتعقل الطرفان، "لكنني لا زلت متفائلًا بأن الطرفين، سيتعقلان من أجل تحقيق الاستقرار في الحكومة".