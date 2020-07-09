شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بمحافظات الضفة الغربية المختلفة. 

وأفادت الصحة بتصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن الإصابات 262 الجديدة، بينها 71 إصابة في مدينة القدس، 8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، 151 في محافظة الخليل، إصابة في محافظة طولكرم، 20 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة نابلس، 8 في محافظة أريحا والأغوار.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 في محافظة الخليل، و5 في محافظة نابلس.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (1 ، أريحا، 1، نابلس، 8 الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 2 ضواحي القدس)

وأفادت الوزارة أنه تم إجراء 2940 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس ولمخالطي مصابين، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي (5105)، وعدد حالات التعافي (699)
وعدد حالات الوفاة (25)

وتقسيم الإصابات الجديدة في المحافظات محافظة القدس: 71 مدينة القدس، ومحافظة رام الله والبيرة: 1 مدينة رام الله، 7 مخيم الجلزون، ومحافظة الخليل: مدينة الخليل 40، حلحول 5، يطا 23، تفوح 1، بني نعيم 41، دورا 4، السموع 1، الظاهرية 4، بيت أمر 7، بيت كاحل 7، ترقوميا 1، سعير 2، مخيم العروب 2، الشيوخ 7، صوريف 4، خاراس 1، بيت عينون 1
و محافظة طولكرم: باقة الشرقية 1، محافظة بيت لحم: 4 مدينة بيت لحم، 2 الولجة، 6 الدوحة، 8 الخضر، محافظة نابلس: 2 دير الحطب، 1 بيت فوريك، محافظة أريحا والأغوار: 8.

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