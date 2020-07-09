الوزيرة حمد: تحية لكل محامية ومحامٍ في يومهم

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رام الله - دنيا الوطن

هنأت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة المحاميات والمحامين الفلسطينيين، بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، والذي يصادف اليوم التاسع من تموز/ يوليو من كل عام.



وأكدت أن المحاميات والمحامين الفلسطينيين، كانوا وما زالوا صمام الأمان، لدعم كل توجه يهدف إلى وحدة الوطن وإنصاف الحق، وهم ركيزة أساسية، ومكون مهم من مكونات شعبنا في مواجهة سلطات الاحتلال، ودورهم في أداء الواجب الوطني والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء بقية أركان العدالة.



وأشارت إلى ضرورة تعزيز مشاركة المحاميات ووصولهن لمراكز القيادة ولعضوية المجالس النقابية والسيادية ، و ضرورة دعم مشاركة المحاميات الفلسطينيات في انتخابات نقابة المحامين، وأشادت بالجهود التي يبذلها مجلس النقابة من أجل تمكين المحامية الفلسطينية في كافة المجالات من خلال تنفيذ برامج متخصصة، تهدف لتعزيز قدرات المحاميات ودورهن في المجتمع.



وأضافت أن مجلس النقابة، يتبنى جميع ما يتعلق بحقوق المرأة، وذلك بما لا يتعارض مع ما تضمنته وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والهوية الثقافية والاجتماعية الفلسطينية.



ووجهت رسالة شكر ومحبة لكل محامٍ ومحامية، أصحاب رسالة الحق والعدل، الذين يدافعون نصرة للمظلوم وإحقاق الحق، وتكريس مبدأ سيادة القانون، فهم القضاء الواقف، وهم الذين يتصدون لكل المشاكل التي تواجه الناس في تجاوز القانون سواء من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، فالمحامي والمحامية صاحب مهنة حرة، تشارك السلطة في إظاهر الحقائق فلهم منا كل الاحترام والتقدير في عيدهم القانوني، مشيرة إلى أن يوم المحامي الفلسطيني، بأتي بناء على المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات.