شؤون فلسطينية

الوطنية العليا لمواجهة "الضم": المهرجان الوطني الرابع الثلاثاء المقبل في البيرة

الوطنية العليا لمواجهة "الضم": المهرجان الوطني الرابع الثلاثاء المقبل في البيرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار "الضم"، إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/7/2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على دوار الشهيد أحمد الشقيري، شمال مدينة البيرة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الخميس، أن الفعالية ستقام وفق بروتوكول موقع مع وزارة الصحة، خاص بهذا المهرجان، ودعت الجميع إلى الالتزام بهذا البروتوكول، الذي سيتم تعميمه.

ودعت أبناء شعبنا إلى المشاركة في المهرجان الوطني، تحت علم فلسطين؛ لإفشال "الضم" وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، وعاصمتها القدس.

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