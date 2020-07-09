الزراعة بغزة تدعو للالتزام بالشروط الفنية والصحية لاستيراد مدخلات الإنتاج

رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، العاملين في القطاع الزراعي، خصوصاً التجار والمزارعين، الذين يقومون باستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي (أعلاف، بيض مخصب، أسمدة زراعية، مبيدات زراعية، بذور و تقاوي) إلى الالتزام بالشروط الفنية والصحية والإدارية، التي تفرضها الوزارة لاستيراد مدخلات الإنتاج.



وأكدت الوزارة، أنها ماضية قدماً في مراقبة ومتابعة كل مدخلات الإنتاج، وأنها لن تتهاون مع المخالفين، مشددة على أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حسب الأصول المتبعة.

وأشارت إلى أنها تقوم حالياً بالتشديد على مراقبة وفحص مدخلات الإنتاج الزراعي المستوردة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجة للنهوض بالقطاع الزراعي.