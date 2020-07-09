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بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يتنافس ثمانية مرشحين من دول شتى على رئاسة منظمة التجارة العالمية، ساعين إلى إقناع أعضائها الـ 164 بقدرتهم على قيادة المنظمة، في ظل توتر تجاري عالمي، آخذ في التفاقم وإجراءات حماية تجارية متزايدة.

وبحسب (مونتي كارلو)، فقد شهدت الأربع والعشرون ساعة الأخيرة من يوم الأربعاء 0 تموز/ يوليو 2020 دخول ثلاثة أسماء إلى مضمار التنافس على المنصب، الذي سيغادره البرازيلي روبرتو أزيفيدو في نهاية آب/ أغسطس، قبل الموعد المتوقع بعام.

وتتنامى الضغوط لاختيار رئيس للمنظمة من إفريقيا، بعد أن جاء ثلاثة رؤساء سابقين من أصل ستة من أوروبا وثلاثة من تايلاند والبرازيل ونيوزيلندا.

لكن القارة لم تتحد على مرشح واحد، مما أفرز ثلاثة مرشحين من مصر وكينيا ونيجيريا، والباقون من بريطانيا والمكسيك ومولدوفا والسعودية وكوريا الجنوبية، ولم تتبوأ رئاسة المنظمة أي امرأة، وهناك امرأة واحدة بين المتنافسين.

ومن المتوقع أن يقدم الثمانية أنفسهم إلى المجلس العام للسفراء الأسبوع المقبل، قبل فترة دعاية لم تتحدد بعد، وستجري لجنة ثلاثية من السفراء، مسحاً للآراء على أمل التوافق على اسم واحد، حيث تستغرق العملية عادة تسعة أشهر، لكن المنظمة تريد هذه المرة إتمامها في ثلاثة أشهر.

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