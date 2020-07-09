اغلاق مديرية صحة بيت لحم بعد إصابة احد كوادرها الطبية بفيروس (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت مديرية صحة بيت لحم اليوم الخميس، بعد التأكد من إصابة احد كوادرها الطبية العامل في المديرية بفيروس كورونا.



وقال مدير الصحة في بيت لحم شادي اللحام للوكالة الفلسطينية الرسمية، إنه تقرر اغلاق المديرية بعد اكتشاف إصابة احد الكوادر الطبية، من اجل استكمال إجراءات التعقيم وفحص الكادر الطبي، مع العلم ان قسم الطب الوقائي والفرز واخذ العينات وفرق الطب الوقائي ستعمل كالمعتاد، كذلك صرف الأدوية لمرضى الكلى والسرطان .



وأشار اللحام الى أن دوام العمل في المديرية سيعود كالمعتاد صباح يوم الأحد القادم، لافتا أن مركز الفرز واخذ العينات سيعمل يوم غد الجمعة وبعد غد السبت من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء.