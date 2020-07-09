حصيلة جديدة لحالات الإصابة والوفاة بـ (كورونا) بروسيا تجعلها رابع بلد بالعالم



وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس (كورونا) في روسيا، وفق ما نقلته (مونتي كارلو): إن 176 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا الخميس 07/09 تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.