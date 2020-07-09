حصيلة جديدة لحالات الإصابة والوفاة بـ (كورونا) بروسيا تجعلها رابع بلد بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا الخميس 07/09 تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.
وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس (كورونا) في روسيا، وفق ما نقلته (مونتي كارلو): إن 176 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.
أعلنت روسيا الخميس 07/09 تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.
وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس (كورونا) في روسيا، وفق ما نقلته (مونتي كارلو): إن 176 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.
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