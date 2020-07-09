مالية غزة تُعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

أعلنت وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.





وأفادت مالية غزة في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن الصرف سيتم اليوم الخميس 9/07/2020 في كافة فروع بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطن