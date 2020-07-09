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تفاصيل يوم جديد من مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق بات صعباً

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق بات صعباً
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر استمرار الخلافات حول "سد النهضة" وذلك عقب انتهاء محادثات اليوم السادس، الأربعاء.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، أنها تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي، وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، وفقاً لما نقلته (العربية).

وخلال الاجتماع، قام الوفد المصري باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء، بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، والمعالجة القانونية لها.

وأضافت أنه تم استعراض الاتفاقيات القائمة، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.

وقالت الوزارة: إنه في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، باعتبار أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

وأكدت الوزارة، أنه في نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض الخميس، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الإفريقي.

وأكدت أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها، وأكد الجانب المصري للمراقبين، أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية، أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا.

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