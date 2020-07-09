الشعبية: حملات العدو ضدنا تؤكد صوابية خيارنا الكفاحي والسياسي

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "حملات العدو الصهيوني الممنهجة" ضدها، والتي بضمنها حملة الاعتقالات المسعورة بحق أعضائها وكادراتها، تؤكد صوابية خيار الجبهة الكفاحي والسياسي.







واعتبرت الجبهة "من يتابع حركة وصحافة العدو، يعرف مدى القلق الصهيوني من تنامي وتصاعد دور الجبهة في كل المواقع"، مؤكدة أن "حالة من الارتباك يعيشها الصهاينة في الخارج، وفشل سفاراته أمام تنامي التأييد الشعبي للحقوق الفلسطينية ونضالنا العادل، وأمام سلسلة الفعاليات الواسعة التي نظمتها الجبهة وأنصارها وأصدقاؤها في مدن وعواصم مركزية في العالم".

رام الله - دنيا الوطنوأشارت الجبهة، إلى أن "استهداف الاحتلال لطلبة وشباب الجبهة، سببه التوتر الداخلي في الكيان من انطلاقة متجددة للحراك الشعبي الغاضب في عموم فلسطين المحتلة، وخشيته أيضاً من تصاعد عمليات المقاومة الشعبية العنفية في الفترة المقبلة".وختمت الجبهة بيانها، مشددة على أن "هذه الهجمة الصهيونية الواسعة ضدها، يزيدها قوة ومناعة في ميادين القتال والمواجهة الشاملة، داعية كافة منظماتها وأنصارها إلى مواصلة الانخراط في ميادين العمل الثوري بكل أشكاله".