أسير من قباطية يدخل عامه الـ 14 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير يوسف زياد محمود نزال، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 14 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير نزال اعتقل بتاريخ 9/7/2007، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو يقبع حاليا في (سجن النقب الصحراوي)، وأمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي، وحرمان عائلته من زيارته.