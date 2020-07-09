أسير من قباطية يدخل عامه الـ 14 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير يوسف زياد محمود نزال، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 14 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير نزال اعتقل بتاريخ 9/7/2007، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو يقبع حاليا في (سجن النقب الصحراوي)، وأمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي، وحرمان عائلته من زيارته.
دخل الأسير يوسف زياد محمود نزال، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 14 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير نزال اعتقل بتاريخ 9/7/2007، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو يقبع حاليا في (سجن النقب الصحراوي)، وأمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي، وحرمان عائلته من زيارته.
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