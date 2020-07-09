الإعلام: الهجمة المسعورة ضد نقيب الصحفيين استهداف لكل حراس الحقيقة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الإعلام، الهجمة المسعورة، التي يتعرض لها نقيب الصحفيين الزميل ناصر أبو بكر، واعتبرت ذلك استهدافًا لكل حراس الحقيقة، وحلقة لا تنعزل عن سياق العدوان الاحتلالي المتلاحق بحق الإعلاميين.



وأكدت الوزارة، دعمها المطلق للزميل أبو بكر، وللنقابة، ولمجلسها، ولأعضائها، وتصف الضغوط التي يتعرض لها النقيب من الاحتلال والأصوات التحريضية المتساوقة معه بفعل ظالم وظلامي لن ينال من الصحفيين الفلسطينيين، ولن يخيف نقيبهم، أو يزعزع مواقفه وتمثيله للنقابة وللإعلاميين في المنابر، والهيئات العربية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد العام للصحفيين العرب، واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأوروبيين.



وشددت الوزارة على اعتزاز الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بنقيبهم، ونقابتهم، ومستوى التمثيل العالمي، الذي يحظون به بفعل الحضور الدائم للنقابة وقيادتها، وفي مقدمتهم رئيس النقابة الزميل أبو بكر، الذي يقود مسيرة النقابة بكل مهنية واقتدار، ويشهد له بذلك الجميع في كل أنحاء العالم.



ورأت الوزارة في رسائل التحريض المسمومة، التي يرسلها ما يسمى اتحاد صحفيي الاحتلال إلى اتحادات ونقابات دولية، وخاصة فرنسية، تطابقًا تامًا مع العدوان الإسرائيلي ضد إعلاميينا، ومحاولة يائسة لتجميل صورة الاحتلال البشعة، وهروبًا من الجرائم المتكررة لجيش، يعتبر الصحفي الفلسطيني هدفًا مباحًا لرصاصه وتنكيله وقمعه وقيوده.



وحملت الوزارة كل من يتساوق مع مواقف الاحتلال المتطرفة، أو يدعم التحريض والعنصرية بحق نقيب الصحفيين المسؤولية عن سلامته الشخصية، وحياته، والمسؤولية عن سلامة وحياة كافة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين.



ودعت الوزارة كافة الهيئات الدولية إلى دعم نقابة الصحفيين والتضامن مع نقيب الصحفيين أبو بكر، والعمل لوقف التحريض الأعمى والظلامي ضده وضد النقابة، وتفعيل وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والتعبير.