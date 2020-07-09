الاحتلال يستدعي أمين سر "فتح" في القدس للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة (فتح) في القدس، شادي مطور، للتحقيق.



وقال المطور، إن سلطات الاحتلال، استدعته للتحقيق في معتقل (المسكوبية)، وذلك بعد أسابيع من منعه من التواصل مع نشطاء مقدسيين، وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر.