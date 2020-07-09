المتطرف غليك يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قاد المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، اقتحاماً لمستوطنين متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك.



وأدى المستوطنون المقتحمون، صلوات تلمودية، عند باب المغاربة، قبيل اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولوا في الساحات بمجموعات متعاقبة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.