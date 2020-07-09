وزير إسرائيلي يُغلق الهاتف في وجه نتنياهو.. ما السبب؟







رام الله - دنيا الوطنقطع وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، اتصاله الهاتفي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أن اشتاط غضبًا، أثناء الحديث معه عن قانون تشكيل لجنة تحقيق؛ لفحص سلوك القضاة في إسرائيل.ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن أزمة جديدة في الحكومة، في أعقاب التصويت على اقتراح قانون بتشكيل لجنة تحقيق تدرس سلوك القضاة في إسرائيل، حيث صرخ درعي على نتنياهو عبر الهاتف قائلًا: "لدينا أكثر من مليون عاطل عن العمل، وأنت تسعى لحل الحكومة، والذهاب لانتخابات جديدة"، ومن ثم قطع اتصاله الهاتفي في وجه نتنياهو.