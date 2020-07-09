الأوقاف بغزة تُصدر توضيحاً بخصوص حج البدل للعام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عدم وجود حج بدل هذا العام 1441هـ/ 2020م، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي السعودي بشأن عدم استقبال حجاج من خارج المملكة، واقتصار الحج على عدد محدود جداً في المملكة، بسبب تفشي وباء (كورونا).



وقالت الأوقاف: يمنع منعاً باتاً العمل في مجال حج البدل لهذا الموسم 1441هـ لأي جهة كانت، سواء جمعيات أو شركات أو أشخاص، والجميع تحت طائلة المسؤولية.



ودعت المواطنين لعدم التعاطي مع أي إعلانات بشأن حج البدل، ومراجعة الإدارة العامة للحج والعمرة، حول أي استفسار يتعلق بهذا الملف.