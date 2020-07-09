حماس: اعتقال القيادات بالضفة محاولة فاشلة لعرقلة مسار العمل الوطني المشترك



وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.

يُذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت القياديين في حركة (حماس) جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق، وحسين أبو كويك.