حماس: اعتقال القيادات بالضفة محاولة فاشلة لعرقلة مسار العمل الوطني المشترك
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، تعقيبًا على اعتقال قيادات حماس في الضفة، فجر اليوم: اعتقال الاحتلال لقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية، هي محاولة بائسة وفاشلة لوقف مقاومتنا لكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وخاصة مخطط الضم الاستعماري، وهي أيضاً محاولة فاشلة لعرقلة مسار العمل الوطني المشترك؛ لمواجهة المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية.
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "برغم هذه الاعتقالات لقيادات حماس، سنواصل نضالنا ضد الاحتلال ومشاريعه، وسنواصل تطوير مسار الوحدة مع كل مكونات شعبنا، وصولاً لاستراتيجية نضال مشتركة؛ لمواجهة مخطط الضم الاستعماري".
قال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، تعقيبًا على اعتقال قيادات حماس في الضفة، فجر اليوم: اعتقال الاحتلال لقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية، هي محاولة بائسة وفاشلة لوقف مقاومتنا لكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وخاصة مخطط الضم الاستعماري، وهي أيضاً محاولة فاشلة لعرقلة مسار العمل الوطني المشترك؛ لمواجهة المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية.
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "برغم هذه الاعتقالات لقيادات حماس، سنواصل نضالنا ضد الاحتلال ومشاريعه، وسنواصل تطوير مسار الوحدة مع كل مكونات شعبنا، وصولاً لاستراتيجية نضال مشتركة؛ لمواجهة مخطط الضم الاستعماري".
يُذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت القياديين في حركة (حماس) جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق، وحسين أبو كويك.
وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.
وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.
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