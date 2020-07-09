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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن الأسيرة بيان فرعون

الاحتلال يُفرج عن الأسيرة بيان فرعون
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الأسيرة بيان فرعون من العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد 40 شهراً من الأسر.

وكانت محكمة الاحتلال، أصدرت حكماً بحق الأسيرة فرعون (24 عاماً)، يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهراً، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 2000 شيكل.

واعتقل الاحتلال الأسيرة فرعون بتاريخ 11/3/2017، وأبقى عليها موقوفة مدة 21 شهراً، قبل أن يصدر بحقها الحكم النهائي.

وتعتبر الأسيرة فرعون، اليوم، ممثلة الأسيرات في سجن (الدامون)، وهي خطيبة الأسير أحمد عزام، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وثمانية أشهر.

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