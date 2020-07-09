إرسال إسرائيل مقترحاً جديداً لحماس بشأن صفقة التبادل تتصدر الصحف الإسرائيلية

خبر إرسال إسرائيل مقترحاً جديداً لـ (حماس) بشأن صفقة التبادل، وتزايد عدد إصابات (كورونا)، وعقد جلسة لمناقشة فرض الإغلاق التام على مناطق تفشي الفيروس، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.





القناة 13 الإسرائيلية:

- نتنياهو سيجتمع صباح اليوم، باللجنة الوزارية، لمناقشة فرض إغلاق تام على المناطق التي تتفشى فيها (كورونا).

- القيود الجديدة على حركة المواصلات العامة، وتقييد عدد التجمعات، وارتداء الكمامات تدخل اليوم حيز التنفيذ. القناة 12 الإسرائيلية:

- مصدر إسرائيلي رفيع: إسرائيل نقلت عبر الوسطاء مقترحاً جديداً للطرف الآخر، ولم تتلقَ الرد حتى الآن.

- مواجهات عنيفة اندلعت الليلة، بين قوات الجيش الإسرائيلي، وعشرات الشابان الفلسطينيين في قرب رام الله.

القناة11 الإسرائيلية– كان:

- الجيش الإسرائيلي، يعلن عن إلغاء تدريب كبير مخطط له في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بسبب الميزانيات، و(كورونا).

- مسؤول كبير بحركة الجهاد الإسلامي، يطالب باختطاف المزيد من الجنود الإسرائيليين، من أجل تحرير الأسرى. القناة 7 الإسرائيلية:

- وزير شؤون القدس، الحاخام رافي بيرتس، يخضع اليوم للحجر الصحي، بعد إصابة أحد مستشاريه بـ (كورونا).

- ‫انقلاب سيارة إسرائيلية بالقرب من الخليل، في أعقاب رشقها بالحجارة، وإصابة اثنين من ركابها بجروح طفيفة.





رام الله - دنيا الوطن- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 34,789 إصابة، والوفيات 344 حالة.- الصحة الفلسطينية: وفاة فلسطيني مصاب بـ (كورونا) الليلة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالضفة إلى 25 حالة.- 1300 إصابة (كورونا) يومياً، و850 ألف عاطل عن العمل، والحكومة مشغولة بالتحقيقات مع القضاة.- أليؤر هليفي: حماس أكدت عدة مرات، أن شرط إتمام الصفقة هو الإفراج عن محرري صفقة شاليط.- خلل أصاب مروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي، بالأمس، كاد أن يؤدي الى كارثة حقيقية.- تسجيل 1232 اصابة جديدة بـ (كورونا) الليلة الماضية في إسرائيل، وعدد الحالات الخطيرة يرتفع إلى 111 حالة.- (كورونا) بالعالم: بلغت حصيلة المصابين 12,078,060 إصابة، والوفيات 549,501 حالة حول العالم.- إخضاع المئات من جنود لواء كفير، وجنود الواء الشمالي بفرقة غزة للحجر، وبذلك يصبح عدد الجنود بالحجر الصحي 7809 جنود.- وزير شؤون القدس، الحاخام رافي بيرتس، يخضع اليوم للحجر الصحي، بعد إصابة أحد مستشاريه بـ (كورونا).- ‫انقلاب سيارة إسرائيلية بالقرب الخليل، في أعقاب رشقها بالحجارة، وإصابة اثنين من ركابها بجروح طفيفة.