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مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا
مجلس الامن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
فشلت روسيا، الأربعاء، في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية الأعضاء ضدّ النصّ.

ولتمرير مشروع القرار، كانت موسكو بحاجة لموافقة 9 على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه.

ولكن بنتيجة التصويت، أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هيوسغن، وفق (العربية) أنّ مشروع القرار حصل على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين، الثلاثاء، لمنع المجلس من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. 

ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة 6 أشهر.

وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، (رويترز)، أنها حثت نظراءها في مجلس الأمن، الذين صوتوا جميعهم لصالح مشروع قرار أمس، على معارضة مشروع القرار الروسي، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك، بأنه "الخير في مواجهة الشر".

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