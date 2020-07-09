مسؤولة الشؤون الإنسانية في اليمن تُحذّر من خطر مجاعة جديد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة، بسبب نقص التمويل.



وقالت غراندي بحسب (روسيا اليوم)، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل، بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".



وأضافت: "برنامج الغذاء العالمي، كان يقدم مساعداته لـ 13 مليون يمني، والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص، بعضهم بنصف حصة غذائية".



وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وأنهم معرضون للإصابة بفيروس (كورونا).