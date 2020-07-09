الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على ثلاثة شبان ويبعد رابعاً عن القدس
رام الله - دنيا الوطن
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحبس المنزلي على ثلاثة شبان، وأبعدت رابعاً عن مدينة القدس المحتلة، لمدة أربعة أشهر.
وشمل قرار الحبس المنزلي كلاً من: محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ويوسف علي الكسواني، أما قرار الإبعاد، فكان للشاب أنور سامي عبيد، وجميعهم من العيسوية شمال شرق القدس.
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحبس المنزلي على ثلاثة شبان، وأبعدت رابعاً عن مدينة القدس المحتلة، لمدة أربعة أشهر.
وشمل قرار الحبس المنزلي كلاً من: محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ويوسف علي الكسواني، أما قرار الإبعاد، فكان للشاب أنور سامي عبيد، وجميعهم من العيسوية شمال شرق القدس.
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