الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على ثلاثة شبان ويبعد رابعاً عن القدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحبس المنزلي على ثلاثة شبان، وأبعدت رابعاً عن مدينة القدس المحتلة، لمدة أربعة أشهر.



وشمل قرار الحبس المنزلي كلاً من: محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ويوسف علي الكسواني، أما قرار الإبعاد، فكان للشاب أنور سامي عبيد، وجميعهم من العيسوية شمال شرق القدس.