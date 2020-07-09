المكسيك تُسجّل حصيلة يومية قياسية بإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس (كورونا)، ليتجاوز إجمالي المصابين الـ 275 ألف حالة.



وبحسب (رويترز)، سجلت وزارة الصحة 6995 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 275 ألفاً و3 حالات.



وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة، قد سُجلت يوم الخميس الماضي، حين بلغ عدد الإصابات الجديدة 6741 حالة.



وتم تسجيل 782 وفاة جديدة يوم الأربعاء، ما يشكل انخفاضاً بالمقارنة مع حصيلة الثلاثاء، حين سجلت 895 وفاة.



ووصلت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في البلاد إلى 32796 شخصاً، ما يعتبر خامس أكبر حصيلة وفيات عالمياً، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.