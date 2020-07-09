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شؤون فلسطينية

جبريل الرجوب: قرار الضم إعلان حرب سيُغير قواعد الاشتباك

جبريل الرجوب: قرار الضم إعلان حرب سيُغير قواعد الاشتباك
رام الله - دنيا الوطن
أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) أنّ الإعلان عن مخطط الضم، سيكون بمثابة إعلان حرب، سيغير كل قواعد الاشتباك مع الاحتلال.

وقال الرجوب خلال لقاء عبر قناة (الميادين): إن حركتي فتح وحماس، أقلعتا عن الانقسام، وتوجهتا نحو مواجهة (صفقة القرن) ومخطط "الضم".

وكشف الرجوب عن أن الرئيس الأمريكي ترامب، عمم على كافة وزراء الخارجية العرب، إبان الإعلان عن (صفقة القرن) بوجوب ترحيبهم بالجهود الأمريكية، وحث كافة الأطراف للجلوس معاً.

وأشار الرجوب إلى أن الاحتلال، مستفز جداً من ظهوره مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري في المؤتمر المشترك، الذي جمعهما الأسبوع الماضي.

 وأوضح الرجوب، أن الأسبوعين الأخيرين قبل المؤتمر المشترك، شهدا اتصالات مكثفة؛  للخروج بهذه الصورة، مؤكداً أن حماس، أثبتت رفضها فكرة الكيان المنفصل بغزة.

وذكر الرجوب بأن القيادة والفصائل، تريد أن تحول التهديد، الذي يحاك ضد القضية إلى فرصة للالتحام مع المجتمع الدولي، الذي يناصرنا.

وأضاف: "طوّرنا استراتيجية فلسطينية ضد (صفقة القرن) بدأت بوقف التنسيق الأمني، ووقف العلاقات مع واشنطن".

ورأى الرجوب في خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرصة لترتيب البيت الفلسطيني، والعلاقة مع الإقليم، والتوصل إلى رؤية فلسطينية، فيها توحيد للقيادة والبرنامج الذي يعتمد على المقاومة الشعبية. 

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