الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،الشاب عبد الرحمن محمود حنيني (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



واعتقلت المواطن ماجد حافظ نعيرات، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته من بلدة ميثلون جنوب جنين.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيتونيا فجرا، واعتقلت المواطن حسين ابو كويك، والطالبة في جامعة بيرزيت ربا فهمي عاصي، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.