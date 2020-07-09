قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في رام الله وتشن حملة اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت القياديين في حركة (حماس) جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق، وحسين أبو كويك.
وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أحياء عدة في مدينتي رام الله والبيرة.
وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات، طالت حي أم الشرايط، وبلدة بيتونيا، وأحياء أخرى في المدينتين.
وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت القياديين في حركة (حماس) جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق، وحسين أبو كويك.
وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.
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