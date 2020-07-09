قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في رام الله وتشن حملة اعتقالات

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أحياء عدة في مدينتي رام الله والبيرة.







وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات، طالت حي أم الشرايط، وبلدة بيتونيا، وأحياء أخرى في المدينتين.



وأًضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، ربى عاصي، من منزلها في بلدة بيتونيا.



رام الله - دنيا الوطنوأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت القياديين في حركة (حماس) جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق، وحسين أبو كويك.