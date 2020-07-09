دولي

(كورونا) عالمياً: الإصابات تتخطى 12 مليوناً

(كورونا) عالمياً: الإصابات تتخطى 12 مليوناً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في العالم؛ ليبلغ 549036 وفاة، فيما تخطى عدد الإصابات اليوم 12 مليون إصابة.

وبحسب موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز) فقد بلغ عدد حالات الشفاء 6 ملايين و990744 حالة.

هذا ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية، تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الإصابات 3 ملايين.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفاً و900 حالة بزيادة 50304 حالات عن الحصر السابق، وقالت: إن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.

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