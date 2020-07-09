فلسطين: وفيات (كورونا) ترتفع لـ 25 بعد تسجيل حالة وفاة بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (59 عاماً)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (59 عاماً)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأفادت الكيلة، في تصريح مقتضب، عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك)، أن الوفاة الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 25 حالة.
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