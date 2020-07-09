فلسطين: وفيات (كورونا) ترتفع لـ 25 بعد تسجيل حالة وفاة بقلقيلية





وأفادت الكيلة، في تصريح مقتضب، عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك)، أن الوفاة الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 25 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (59 عاماً)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).