شؤون فلسطينية

فلسطين: وفيات (كورونا) ترتفع لـ 25 بعد تسجيل حالة وفاة بقلقيلية

فلسطين: وفيات (كورونا) ترتفع لـ 25 بعد تسجيل حالة وفاة بقلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (59 عاماً)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وأفادت الكيلة، في تصريح مقتضب، عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك)، أن الوفاة الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 25 حالة.

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