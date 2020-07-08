شؤون فلسطينية

وقفة إسنادية دعماً للأسيرين مجاهد ومحمود السعدي في جنين

وقفة إسنادية دعماً للأسيرين مجاهد ومحمود السعدي في جنين
الصحفي السعدي
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات المواطنين، والقوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة إسنادية دعما للأسيرين الصحفي مجاهد السعدي، والمحامي محمود السعدي، منددين بتحويلهما للاعتقال الإداري، وعزلهما الانفرادي.

ونصب المشاركون في الوقفة خيمة، وعلقوا عليها صور الأسيرين السعدي، وعلم فلسطين واللافتات والشعارات، المطالبة بإطلاق سراح الأسرى.

وطالب أمين سر فتح في مخيم جنين، جهاد أبو الكامل، أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة، التي تتعرض لشتى أنواع الانتهاكات، المنافية للأعراف والمواثيق الدولية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، داعياً إلى مزيد من الحراك، والإسناد لقضية الأسرى.

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شؤون فلسطينية

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