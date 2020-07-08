1025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 1025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد، منذ أن تفشى في آذار/ مارس الماضي، إلى 78304 من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها.



كما سجلت وزارة الصحة والسكان في مصر، 75 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3564، مضيفة أن 523 شخصاً تعافوا من المرض، وخرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.





رام الله - دنيا الوطن