الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، وبمساندة الأجهزة الأمنية 12 محلاً تجارياً، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل، وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 12 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.



وفي سياق متصل، تم تحرير 12 مخالفة، لعدم لبس الكمامة للسائقين والركاب، حسب قرار "رقم 18" الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء، والخاص بمكافحة فيروس (كورونا)، كما وتم حجز مركبة إدارياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها؛ لمخالفته التعليمات.