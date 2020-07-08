شؤون فلسطينية

"الحركي للصحفيين" يدين استدعاء الأمن بغزة للزميل الغول ومنع ندوة ضد الضم

"الحركي للصحفيين" يدين استدعاء الأمن بغزة للزميل الغول ومنع ندوة ضد الضم
الصحفي لؤي الغول
رام الله - دنيا الوطن
دان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية (كتلة حركة فتح في نقابة الصحفيين) استدعاء الأجهزة الأمنية بغزة، للزميل الصحفي لؤي الغول، مدير نقابة الصحفيين بغزة، مؤكداً أن هذا الاستدعاء في هذا التوقيت، يعد ضرباً لأجواء التقارب في موضوع المصالحة، والتحشيد في وجه مخططات "الضم".

واعتبر المكتب الحركي للصحفيين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الاستدعاء للزميل لؤي الغول، يأتي استمراراً للانتهاكات التي تقوم بها أجهزة أمن غزة، ضد الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ويعد تعدياً خطيراً على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي بقطاع غزة، مما يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

كما ودان المكتب الحركي للصحفيين، منع الأجهزة الأمنية، لندوة إعلامية، كانت تعتزم مفوضية الإعلام والمكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة، تنفيذها مساء الأربعاء، بعنوان: "نحو تغطية إعلامية ناجحة للقضايا الوطنية، وسبل الوصول للوحدة الفلسطينية".

وطالب المكتب الحركي المركزي للصحفيين، كافة المؤسسات الحقوقية، بالضغط على أجهزة أمن غزة؛ للتوقف عن هذه الممارسات، التي تعيق العمل الصحفي في قطاع غزة، والعمل على إيقاف الاستدعاءات والاعتقالات، بحق الزملاء الصحفيين.

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