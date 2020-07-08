وفاة رئيس الوزراء الإيفواري إثر وعكة صحية





وصرح واتارا أن رئيس الوزراء أصيب بوعكة صحية، خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي.



وأضاف رئيس ساحل العاج أن البلاد في حالة حداد.



وتولى وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من فيروس (كورونا)، تولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا في غياب غون كوليبالي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء، مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في تشرين الأول/ أكتوبر، أمادو جون كوليبالي، عن (61 عاماً).