شؤون فلسطينية

الوحدة الوطنية الفلسطينية تتجسد خلال ندوة سياسية في جامعة الأزهر بغزة

الوحدة الوطنية الفلسطينية تتجسد خلال ندوة سياسية في جامعة الأزهر بغزة
رام الله - دنيا الوطن
بحضور أحمد حلس (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية، ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، نظمت جامعة الأزهر- غزه صباح اليوم، ندوة سياسية بعنوان "مشروع الضم الإسرائيلي- جريمة دولية"، وذلك في قاعة الدكتور هاني الشوا، بحرم الجامعة الشرقي.

جاء ذلك، بمشاركة وحضور كل من: روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من الضفة الغربية عبر (الفيديو كونفرنس)، وخالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ووليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وصالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومسؤول فرع غزة، ومحمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، وأمين سر هيئة العمل الوطني، والدكتور خليل أبو فول، القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، والأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر غزة، والوزير علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين وعدد من أعضاء مجلسي الأمناء والجامعة، وقادة العمل الوطني، وعدد من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية والمحافظين.

وناقش الحضور، تداعيات خطة الضم الإسرائيلية والخيارات الفلسطينية لمواجهتها، والتي تبدأ بالوحدة الوطنية، التي ستفكك حلقات التآمر الإسرائيلي والأمريكي على فلسطين الحبيبة، والذي بدأ بوعد بلفور المشؤوم، وصولاً إلى ما تسمى (صفقة القرن) وماترتب عليها من مشروع ما يسمى الضم.

وأكد الحاضرون، أنهم لبوا نداء القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، استشعاراً بالخطر الحقيقي، الذي يواجه فلسطين، معلنين رفضهم ومواجهتهم لمخططات المحتل الغاشم، بما فيها خطة "الضم"، وشدد الجميع على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للأمر الواقع، ولن يقبل بسلام اقتصادي أو بمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، ولن يستريح دون تحرير القدس، ودون تحرير فلسطين، ودحر الاحتلال.

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