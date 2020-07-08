مسؤول إسرائيلي: نقلنا للوسطاء مقترحاً جديداً لصفقة تبادل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن تل أبيب، نقلت من خلال الوسطاء، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، "لكن لم يتم الرد عليه".



ونقل (القناة 12) عن مسؤول إسرائيلي، وصفته بـ "رفيع مشارك في المفاوضات" حول الأسرى والمفقودين: إن إسرائيل نقلت من خلال الوسطاء مقترحاً جديدً، لـ "صفقة تبادل"، لكن لم يتم الرد عليه بعد.



وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: قال: إن حركته، ومن خلال قائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، أطلقت دعوة للاحتلال، بأنها جاهزة لإبرام صفقة تبادل أسرى، مضيفاً: "لا يستطيع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، أن يفرض شكلاً من الأشكال أو وضع فيتو على أسير من الأسرى".



وأضاف البردويل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لقيت هذه المبادرة في حينها تفاعلاً من جهات محددة، ولكن حتى اللحظة الأمور لم تنضج، وتفاصيلها لم تصل للنهاية".