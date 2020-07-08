الصحة: وفاة مواطن من بيت أمر بالخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)





وكانت "الصحة" أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة مواطن (67 عاماً)، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنه بذلك ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 24 حالة.