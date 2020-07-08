ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج إلى 173

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا)، للمواطن إبراهيم عبد الخالق عبد الرزاق أبو غزة (61 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 47، فيما لم تسجل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات في صفوف الجالية 99.





وتتابع السفارة والقنصلية مع الجهات السعودية المختصة إجراءات الدفن وتقف عند احتياجات أسرة وذوي الفقيدة والحالات المصابة وفقا لإمكانياتها.





وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد الطرايرة، بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث، وسجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 48.



كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في ولايتي فلوريدا وميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1887، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور، تسجيل عشر إصابات جديدة في صفوف الجالية، وهي أول إصابات بالفيروس بين أبناء الجالية.





وتقوم السفارة بالتواصل مع الحالات المصابة وأسرها يومياً للاطمئنان على وضعهم الصحي والمعيشي والوقوف عند احتياجاتهم.





كما وأفادت السفارة أنه تم تسجيل 12 إصابة في صفوف الجالية في غواتيمالا ليرتفع عدد الإصابات إلى 21، وأكدت أن وضعها الصحي جيد وتحت الرقابة الطبية، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة يوميا للاطمئنان على صحتها.





وفي ضوء ذلك عممت السفارة على أبناء الجالية كافة في السلفادور، غواتيمالا، وهندوراس للتأكيد على ضرورة الالتزام ببروتوكولات الدول المضيفة الصحية، وحثهم على التقييد بطرق وأساليب الوقاية من الفيروس.





كما وأكدت عليهم أهمية الاتصال على أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة لتقديم المساعدة اللازمة لهم.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، بلغ 173 حالة.وأضافت في تقرير لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك 3426 إصابة بالفيروس في صفوف الجاليات، بالإضافة إلى 1457 حالة تعافي من (كورونا).