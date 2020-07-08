الديك يطمئن على مغادرة الدفعة الثانية من العالقين المغادرين للإمارات





وأفاد فريق العمل المختص في الوزارة، بأن الدفعة الأولى من العالقين في الضفة الغربية، والراغبين في الالتحاق بأعمالهم وأسرهم في الخارج ستغادر إلى إسطنبول يوم غد الخميس الموافق.

وقال تقرير لوزارة الخارجية والمغتربين وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد هذه الدفعة 52 مواطناً.