الديك يطمئن على مغادرة الدفعة الثانية من العالقين المغادرين للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
استكمالاً لجهود دولة فلسطين في إنهاء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة الدفعة الثانية من العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة، اطمأن السفير د. أحمد الديك اليوم الأربعاء على سفر هذه الدفعة ومغادرتها عبر معبر الكرامة باتجاه مطار الملكية علياء الدولي في طريقها إلى دولة الإمارات للالتحاق بعملها وأسرهم.
استكمالاً لجهود دولة فلسطين في إنهاء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة الدفعة الثانية من العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة، اطمأن السفير د. أحمد الديك اليوم الأربعاء على سفر هذه الدفعة ومغادرتها عبر معبر الكرامة باتجاه مطار الملكية علياء الدولي في طريقها إلى دولة الإمارات للالتحاق بعملها وأسرهم.
وقال تقرير لوزارة الخارجية والمغتربين وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد هذه الدفعة 52 مواطناً.
وأفاد فريق العمل المختص في الوزارة، بأن الدفعة الأولى من العالقين في الضفة الغربية، والراغبين في الالتحاق بأعمالهم وأسرهم في الخارج ستغادر إلى إسطنبول يوم غد الخميس الموافق.
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