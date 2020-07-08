الخارجية ترحب ببيان المنظمات الاهلية والحقوقية المكسيكية الذي دان خطة الضم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقيام اكثر من 130 منظمة اهلية وحقوقية وناشطي حقوق الانسان في المكسيك، بالتوقيع عريضة يطالبون فيها حكومتهم بأدانة خطة الضم الإسرائيلية لأكثر من 30٪؜ من الأرض الفلسطينية، لما يخالف ذلك القانون الدولي والاعراف الدولية، كما وطالب الموقعون بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واحترام السيادة الفلسطينية على ارضها.



ودعا الموقعون حكومتهم على اخذ موقفا جادا وشجاعا ضد هذه الخطة، اسوة بحكومات اخرى في العالم والامم المتحدة، انصافا لصوت الحق الذي يجسده الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ اكثر من سبعون عاما ولا يزال يكافحه لنيل حقوقه الاساسية في حين ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يمارس جرائمه وانتهاكاته الصارخة لميثاق الامم المتحدة ويفرض على الشعب الفلسطيني نظام الفصل العنصري، الامر الذي يتطلب تدخلا دوليا واضحا وجاد.



كما واوضحوا ان هذه العريضة جاءت للتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرهم والمساهمة في تحقيق السلام بين الشعوب، وهي اسس تؤمن بها الحكومة المكسيكية اصلا وتعمل على اساسها، ولذلك ومن منطلق التضامن الدولي يجب على المكسيك احترام سيادة فلسطين وعدم القبول على الاعتداء عليها، مؤكدين على انه لا يوجد سلام بدون عدالة ولا يوجد عدالة في هذه الخطة التي تهدف الى تجزئة الارض الفلسطينية والاعتداء على سيادتها.



يذكر ان هناك حراك شعبي كبير في المكسيك دعما للشعب الفلسطيني ورافضا لسياسة الضم الاسرائيلية ولا زال هناك العديد من المؤسسات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان في المكسيك التي تسعى لإضافة توقيعها على هذه العريضة لأهميتها.