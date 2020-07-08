كشف تفاصيل إيقاف شاب وفتاة قاما بالتشهير بالشرطة عبر مواقع التواصل

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الأربعاء، شاباً وفتاة لقيامهما بالافتراء والتشهير بالشرطة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشاب والفتاة قاما بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعيا فيه بأن الشرطة قامت بتحرير مخالفتين بحق كل منهما لعدم ارتدائهما كمامات وفقا للمواصفات والمقاييس وعند مراجعة المخالفات تبين بأنها صحيحة وقانونية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 وأنها حررت لعدم ارتدائهما الكمامات وليس كما ادعيا.



وأضافت بأن شرطة رام الله قامت بإحضار الشاب والفتاة وبسماع أقوالهما اعترفت الفتاة بأنهما لم يكونا يرتديان الكمامات وأنهما قاما بنشر معلومات خاطئة بهدف التشهير.



وأكدت بأنه تم توقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة.