وهو على متنها.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" حدث بمروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي





وأضافت: أنه خلال الحدث، محرك من أصل اثنين، توقف عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر (كنيست) إلى إحدى قواعد الجيش.





وتابعت: خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي من ارتفاع 100 قدم حتى وصلت لحوالي 30 متراً من الأرض، قبل أن يدرك الطيارون أنهم ارتكبوا خطأً فقاموا فوراً بتشغيل المحرك، وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة (تل نوف).





ولفتت القناة الإسرائيلية بأنه لم تقع إصابات في الحادث، والجيش فتح تحقيق.



رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل "خلل خطير" حدث في مروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي.